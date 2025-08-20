20.08.2025
Смотреть онлайн David Kovarik - Edouard Aubert 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: David Kovarik — Edouard Aubert . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 03.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 03
UTR Pro Budapest
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Edouard Aubert - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Edouard Aubert - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Edouard Aubert - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Edouard Aubert - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Edouard Aubert - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
54%
75%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
