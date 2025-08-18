18.08.2025
Смотреть онлайн Polina Kaibekova - Николь Гадьен 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Verbier: Polina Kaibekova — Николь Гадьен . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Verbier
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Polina Kaibekova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Polina Kaibekova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Николь Гадьен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Polina Kaibekova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Polina Kaibekova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
76%
73%
Реализация брейк - пойнтов
60%
17%
Комментарии к матчу