18.08.2025
Смотреть онлайн Рен Накамура - Ke Hau Hung 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Рен Накамура — Ke Hau Hung . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ke Hau Hung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Рен Накамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Рен Накамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
73%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
Комментарии к матчу