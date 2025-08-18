Смотреть онлайн Рен Накамура - Ke Hau Hung 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Рен Накамура — Ke Hau Hung . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .