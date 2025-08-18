Смотреть онлайн Юн-Сеонг Чунг - Xiao-Feng Zhou 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Юн-Сеонг Чунг — Xiao-Feng Zhou . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .