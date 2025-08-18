18.08.2025
Смотреть онлайн Юн-Сеонг Чунг - Xiao-Feng Zhou 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Юн-Сеонг Чунг — Xiao-Feng Zhou . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Xiao-Feng Zhou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Xiao-Feng Zhou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Xiao-Feng Zhou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Xiao-Feng Zhou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Xiao-Feng Zhou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
88%
57%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу