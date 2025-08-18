Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Yen-Chun Wang - Сехадж Сингх Павар 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Yen-Chun WangСехадж Сингх Павар . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Taipei
Yen-Chun Wang
Завершен
(6:3, 3:6, 1:0)
2 : 1
18 августа 2025
Сехадж Сингх Павар
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сехадж Сингх Павар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yen-Chun Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сехадж Сингх Павар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сехадж Сингх Павар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yen-Chun Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сехадж Сингх Павар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сехадж Сингх Павар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сехадж Сингх Павар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сехадж Сингх Павар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Yen-Chun Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Сехадж Сингх Павар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сехадж Сингх Павар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
3
6
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
66%
74%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
