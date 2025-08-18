18.08.2025
Смотреть онлайн Хонг-Лин Фу - Chen-Yu Lu 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Хонг-Лин Фу — Chen-Yu Lu . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хонг-Лин Фу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хонг-Лин Фу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хонг-Лин Фу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Хонг-Лин Фу - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
76%
59%
Реализация брейк - пойнтов
38%
25%
Комментарии к матчу