18.08.2025
Смотреть онлайн Yong Joon Park - Yi Chang Lin 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Yong Joon Park — Yi Chang Lin . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Yi Chang Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yong Joon Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Yi Chang Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yi Chang Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yong Joon Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
81%
47%
Реализация брейк - пойнтов
55%
17%
Комментарии к матчу