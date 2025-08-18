18.08.2025
Смотреть онлайн Пумипхат Сукхо - Рио Минаката 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Пумипхат Сукхо — Рио Минаката . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Пумипхат Сукхо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Рио Минаката - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Пумипхат Сукхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Рио Минаката - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Рио Минаката - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Рио Минаката - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Пумипхат Сукхо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Рио Минаката - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Рио Минаката - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Пумипхат Сукхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Рио Минаката - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
56%
76%
Реализация брейк - пойнтов
100%
45%
Комментарии к матчу