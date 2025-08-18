18.08.2025
Смотреть онлайн Рику Такахата - Арджун Мехротра 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Рику Такахата — Арджун Мехротра . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Арджун Мехротра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
61%
53%
Реализация брейк - пойнтов
42%
75%
