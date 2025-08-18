18.08.2025
Смотреть онлайн Dmitry Bessonov - Донг Джу Ким 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Dmitry Bessonov — Донг Джу Ким . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Донг Джу Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Dmitry Bessonov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Dmitry Bessonov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Донг Джу Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Dmitry Bessonov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
57%
60%
Реализация брейк - пойнтов
75%
56%
Комментарии к матчу