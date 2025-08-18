18.08.2025
Смотреть онлайн Су Ха Жанг - Юна Охаши 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Су Ха Жанг — Юна Охаши . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юна Охаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юна Охаши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юна Охаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Су Ха Жанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Юна Охаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
78%
42%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
Комментарии к матчу