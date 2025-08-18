18.08.2025
Смотреть онлайн Юхан Лю - Дарья Назаренко 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Юхан Лю — Дарья Назаренко . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дарья Назаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Yuhan Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Yuhan Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yuhan Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Yuhan Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yuhan Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Yuhan Lin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Yuhan Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yuhan Lin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Yuhan Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yuhan Lin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yuhan Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Yuhan Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
57%
37%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
Комментарии к матчу