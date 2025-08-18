18.08.2025
Смотреть онлайн София Нагорная - Chevika R Sama 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: София Нагорная — Chevika R Sama . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chevika R Sama - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Chevika R Sama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Chevika R Sama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Chevika R Sama - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - София Нагорная - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Chevika R Sama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Chevika R Sama - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - София Нагорная - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - София Нагорная - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Chevika R Sama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
57%
34%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу