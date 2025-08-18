Смотреть онлайн София Нагорная - Chevika R Sama 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: София Нагорная — Chevika R Sama . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .