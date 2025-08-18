18.08.2025
Смотреть онлайн Шихоми Ли Суан Леонг - Лидия Подгоричани 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Шихоми Ли Суан Леонг — Лидия Подгоричани . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 6:2, 0:1)
1 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лидия Подгоричани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лидия Подгоричани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лидия Подгоричани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Лидия Подгоричани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лидия Подгоричани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лидия Подгоричани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лидия Подгоричани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Лидия Подгоричани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
57%
74%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
