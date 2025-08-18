18.08.2025
Смотреть онлайн Жихо Шин - Chotirin Kaewka 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Жихо Шин — Chotirin Kaewka . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 4:6, 0:0)
1 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chotirin Kaewka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Жихо Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chotirin Kaewka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Chotirin Kaewka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Chotirin Kaewka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Chotirin Kaewka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Жихо Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Chotirin Kaewka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Жихо Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Chotirin Kaewka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Chotirin Kaewka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
9
Выигрыш первой подачи
62%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
