18.08.2025
Смотреть онлайн Партх Аггарвал - Джират Навасирисомбоон 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Партх Аггарвал — Джират Навасирисомбоон . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 6:1, 1:0)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Партх Аггарвал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Партх Аггарвал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Партх Аггарвал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джират Навасирисомбоон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Партх Аггарвал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Партх Аггарвал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Партх Аггарвал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Партх Аггарвал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Партх Аггарвал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Партх Аггарвал - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
75%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
