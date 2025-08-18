18.08.2025
Смотреть онлайн Ли Джунхунь - Саи Картик Редди Ганта 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Ли Джунхунь — Саи Картик Редди Ганта . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Junhyeon Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
10
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
72%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу