18.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Юта Томида — Атарва Шарма . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Атарва Шарма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
64%
36%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
