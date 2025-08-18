Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Арьян Шах - Марат Шарипов 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Арьян ШахМарат Шарипов, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
Challenger Sofia
Арьян Шах
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Марат Шарипов
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марат Шарипов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Марат Шарипов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
13
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
54%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Рейтинг WTA