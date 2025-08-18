18.08.2025
Смотреть онлайн Дэвид Кариакус - Закари Адам-Гедж 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Дэвид Кариакус — Закари Адам-Гедж . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 7.
МСК, Корт: Queens Park - Court 7
UTR Pro Gold Coast
Завершен
(6:2, 6:7, 6:4)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
62%
52%
Реализация брейк - пойнтов
37%
40%
