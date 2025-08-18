18.08.2025
Смотреть онлайн Kuma Ito - Zane Stevens 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Kuma Ito — Zane Stevens . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 3.
МСК, Корт: Queens Park - Court 3
UTR Pro Gold Coast
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kuma Ito - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kuma Ito - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kuma Ito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kuma Ito - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Kuma Ito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kuma Ito - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
55%
71%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
