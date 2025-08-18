18.08.2025
Смотреть онлайн Jay Fairclough - Eric Tripathi 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Jay Fairclough — Eric Tripathi . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 03:55 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 1.
МСК, Корт: Queens Park - Court 1
UTR Pro Gold Coast
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
76%
66%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу