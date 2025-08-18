18.08.2025
Смотреть онлайн Сэра Нисимото - Хонока Кобаяши 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Сэра Нисимото — Хонока Кобаяши . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 06.
МСК, Корт: KPI Park - Court 06
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
60%
58%
Реализация брейк - пойнтов
71%
23%
