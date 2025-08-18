18.08.2025
Смотреть онлайн Юка Мацумото - Натали Линч 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Юка Мацумото — Натали Линч . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 04.
МСК, Корт: KPI Park - Court 04
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Натали Линч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Юка Мацумото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
59%
41%
Реализация брейк - пойнтов
67%
75%
Комментарии к матчу