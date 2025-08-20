20.08.2025
Смотреть онлайн Gleason/Martins - Kichenok/Perez 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей WD: Gleason/Martins — Kichenok/Perez, 1/8 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
WTA Монтеррей WD
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gleason/Martins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Gleason/Martins - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kichenok/Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Gleason/Martins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gleason/Martins - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kichenok/Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Gleason/Martins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kichenok/Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
47%
72%
Реализация брейк - пойнтов
17%
44%
