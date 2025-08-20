20.08.2025
Смотреть онлайн Bondar/Piter - Kalashnikova/Niculescu 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей WD: Bondar/Piter — Kalashnikova/Niculescu, 1/8 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 4
WTA Монтеррей WD
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kalashnikova/Niculescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Bondar/Piter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Bondar/Piter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kalashnikova/Niculescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Bondar/Piter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Kalashnikova/Niculescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Bondar/Piter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Bondar/Piter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
64%
64%
Реализация брейк - пойнтов
43%
22%
