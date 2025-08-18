18.08.2025
Смотреть онлайн Коки Мацуда - Ko Nagashima 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Коки Мацуда — Ko Nagashima . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:40 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.
МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
73%
50%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
