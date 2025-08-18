18.08.2025
Смотреть онлайн Nikola Homolkova - Юлия Тержииска 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Nikola Homolkova — Юлия Тержииска . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 02.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 02
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Тержииска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Юлия Тержииска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юлия Тержииска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Nikola Homolkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юлия Тержииска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юлия Тержииска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юлия Тержииска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Юлия Тержииска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юлия Тержииска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юлия Тержииска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Nikola Homolkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Юлия Тержииска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Nikola Homolkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Юлия Тержииска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Юлия Тержииска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
54%
77%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
