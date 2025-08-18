18.08.2025
Смотреть онлайн Alex Blanchar Salva - Stijn Paardekooper 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Alex Blanchar Salva — Stijn Paardekooper . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 11:55 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 04.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 04
UTR Pro Budapest
Завершен
(7:5, 1:6, 3:6)
1 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Alex Blanchar Salva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Alex Blanchar Salva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Alex Blanchar Salva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Alex Blanchar Salva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
59%
68%
Реализация брейк - пойнтов
44%
47%
