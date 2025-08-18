18.08.2025
Смотреть онлайн Далибор Сврчина - Тхиаго Агустин Тиранте 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Cancun: Далибор Сврчина — Тхиаго Агустин Тиранте, Финал . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Финал, Корт: Grandstand
Challenger Cancun
Завершен
(6:4, 5:7, 6:4)
(6:4, 5:7, 6:4)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тхиаго Агустин Тиранте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Тхиаго Агустин Тиранте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Тхиаго Агустин Тиранте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Далибор Сврчина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Тхиаго Агустин Тиранте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Тхиаго Агустин Тиранте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
60%
54%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу