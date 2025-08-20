20.08.2025
Смотреть онлайн Сезар Круз - Алекс Джонс 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Сезар Круз — Алекс Джонс . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Сезар Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сезар Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Сезар Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
51%
63%
Реализация брейк - пойнтов
27%
67%
Комментарии к матчу