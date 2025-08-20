Гейм 1 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Сезар Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Сезар Круз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Сезар Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Сезар Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0