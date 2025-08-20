Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Maximilian Wuelfing - Мацей Райски 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Maximilian WuelfingМацей Райски . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Maximilian Wuelfing
Завершен
(7:5, 1:6, 1:6)
1 : 2
20 августа 2025
Мацей Райски
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Maximilian Wuelfing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Maximilian Wuelfing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мацей Райски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Мацей Райски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

0 побед
1 победа
0%
100%
18.12.2025
Maximilian Wuelfing
Maximilian Wuelfing
0:2
Мацей Райски
Мацей Райски
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
5
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
68%
70%
Реализация брейк - пойнтов
40%
86%
Комментарии к матчу
