18.08.2025
Смотреть онлайн Guo/Panova - Dabrowski/Routliffe 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Цинциннати - пары: Guo/Panova — Dabrowski/Routliffe, Финал . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Цинциннати - пары
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Guo/Panova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Guo/Panova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Guo/Panova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Guo/Panova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Guo/Panova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Guo/Panova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Guo/Panova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
65%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
Комментарии к матчу