18.08.2025
Смотреть онлайн Леолиа Жанжан - Эльвина Калиева 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Леолиа Жанжан — Эльвина Калиева, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Estadio
WTA Монтеррей
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эльвина Калиева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эльвина Калиева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
85%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу