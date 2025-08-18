18.08.2025
Смотреть онлайн Антония Ружич - Сяо-Ди Ю 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Антония Ружич — Сяо-Ди Ю, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Grandstand
WTA Монтеррей
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Антония Ружич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
65%
42%
Реализация брейк - пойнтов
67%
17%
