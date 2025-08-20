20.08.2025
Смотреть онлайн Рената Заразуа - Айла Томлянович 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Рената Заразуа — Айла Томлянович, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/16 финала, Корт: Estadio
WTA Монтеррей
Завершен
(6:4, 3:6, 6:7)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Рената Заразуа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Айла Томлянович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
7
Двойные ошибки
1
12
Выигрыш первой подачи
49%
66%
Реализация брейк - пойнтов
54%
53%
Комментарии к матчу