20.08.2025
Смотреть онлайн Ребекка Шрамкова - Виктория Родригес 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Ребекка Шрамкова — Виктория Родригес, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/16 финала, Корт: Estadio
WTA Монтеррей
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ребекка Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ребекка Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ребекка Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Виктория Родригес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ребекка Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Родригес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Родригес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ребекка Шрамкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
74%
45%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу