Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Джошуа Райн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Eric Tripathi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Джошуа Райн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Eric Tripathi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0