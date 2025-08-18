18.08.2025
Смотреть онлайн Джошуа Райн - Eric Tripathi 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Джошуа Райн — Eric Tripathi . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 2.
МСК, Корт: Queens Park - Court 2
UTR Pro Gold Coast
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джошуа Райн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джошуа Райн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Eric Tripathi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джошуа Райн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Eric Tripathi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Джошуа Райн - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
67%
56%
Реализация брейк - пойнтов
36%
25%
Комментарии к матчу