20.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Дмитрий Долженков — Нацуки Ямамото . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:7, 6:3, 4:6)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дмитрий Долженков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дмитрий Долженков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дмитрий Долженков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Дмитрий Долженков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Дмитрий Долженков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Дмитрий Долженков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Дмитрий Долженков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
7
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
54%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
46%
