21.08.2025
Смотреть онлайн Даики Ёшимура - Haru Kawanaka 21.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Даики Ёшимура — Haru Kawanaka . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
21 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даики Ёшимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Даики Ёшимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Haru Kawanaka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Даики Ёшимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Даики Ёшимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Даики Ёшимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Даики Ёшимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Даики Ёшимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Даики Ёшимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Даики Ёшимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Даики Ёшимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Даики Ёшимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Даики Ёшимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
69%
45%
Реализация брейк - пойнтов
71%
15%
Комментарии к матчу