18.08.2025
Смотреть онлайн Такэто Такамисава - Сион Ицусаки 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Такэто Такамисава — Сион Ицусаки . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:1, 6:4)
(6:1, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сион Ицусаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сион Ицусаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Сион Ицусаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сион Ицусаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сион Ицусаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
82%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу