20.08.2025
Смотреть онлайн Ретаро Мацумура - Semen Batin 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Ретаро Мацумура — Semen Batin . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.
МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
79%
47%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
