18.08.2025
Смотреть онлайн Дмитрий Долженков - Ретаро Мацумура 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Дмитрий Долженков — Ретаро Мацумура . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.
МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дмитрий Долженков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Дмитрий Долженков
Ретаро Мацумура
1 победа
0 побед
100%
0%
12.01.2026
Ретаро Мацумура
-:-
Дмитрий Долженков
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
31%
74%
Реализация брейк - пойнтов
17%
64%
