18.08.2025

Смотреть онлайн Jay Fairclough - Oliver Welch 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Jay FaircloughOliver Welch . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 3.

МСК, Корт: Queens Park - Court 3
UTR Pro Gold Coast
Jay Fairclough
Завершен
(6:0, 7:6)
2 : 0
18 августа 2025
Oliver Welch
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
63%
49%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
Комментарии к матчу
