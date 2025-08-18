18.08.2025
Смотреть онлайн Naomi McKenzie - Бриджит Михулка 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast Women: Naomi McKenzie — Бриджит Михулка . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 2.
МСК, Корт: Queens Park - Court 2
UTR Pro Gold Coast Women
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бриджит Михулка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Бриджит Михулка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Бриджит Михулка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Бриджит Михулка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
50%
47%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
