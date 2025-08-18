18.08.2025
Смотреть онлайн Duncan McCall - Benjamin O'Connell 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Duncan McCall — Benjamin O'Connell . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 1.
МСК, Корт: Queens Park - Court 1
UTR Pro Gold Coast
Завершен
(2:6, 6:4, 5:7)
1 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
54%
68%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
