22.08.2025
Смотреть онлайн Натали Линч - Sae Noguchi 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Натали Линч — Sae Noguchi . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 05.
МСК, Корт: KPI Park - Court 05
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Натали Линч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
47%
56%
Реализация брейк - пойнтов
30%
100%
Комментарии к матчу