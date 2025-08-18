Смотреть онлайн Александр Ритшард - Рудольф Моллекер 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Augsburg: Александр Ритшард — Рудольф Моллекер, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 15:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.