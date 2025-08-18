18.08.2025
Смотреть онлайн Александр Ритшард - Рудольф Моллекер 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Augsburg: Александр Ритшард — Рудольф Моллекер, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 15:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
Challenger Augsburg
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Ритшард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Александр Ритшард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Ритшард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Ритшард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Александр Ритшард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Ритшард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Александр Ритшард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Ритшард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Ритшард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Александр Ритшард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Ритшард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Ритшард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
79%
52%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу