18.08.2025
Смотреть онлайн Кейд Биррелл - Скотт Джонс 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Кейд Биррелл — Скотт Джонс . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 3.
МСК, Корт: Queens Park - Court 3
UTR Pro Gold Coast
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
65%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
31%
Комментарии к матчу