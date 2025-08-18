Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Кейд Биррелл - Скотт Джонс 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Кейд БирреллСкотт Джонс . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 3.

МСК, Корт: Queens Park - Court 3
UTR Pro Gold Coast
Кейд Биррелл
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
18 августа 2025
Скотт Джонс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
65%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
31%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Спортинг Спортинг
Фамаликао Фамаликао
15 Февраля
23:30
Марсель Granollers/Орасио Себальос Марсель Granollers/Орасио Себальос
Arribage/Olivetti Arribage/Olivetti
15 Февраля
23:30
Тьяго Муханга Тьяго Муханга
Asinia Byfield Asinia Byfield
15 Февраля
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA