20.08.2025
Смотреть онлайн Сэлисбери Д / Нил Скупски - Pow/Suresh 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Уинстон-Салем - пары: Сэлисбери Д / Нил Скупски — Pow/Suresh, 1/8 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 4
ATP Уинстон-Салем - пары
Завершен
(3:6, 6:3, 10:8)
2 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Pow/Suresh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Pow/Suresh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
82%
85%
Реализация брейк - пойнтов
17%
33%
Комментарии к матчу