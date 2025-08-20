Текстовая трансляция

Гейм 1 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Pow/Suresh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Pow/Suresh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Pow/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40